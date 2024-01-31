عاطل ينهى حياة نجل زميله بسبب خلافات مالية في أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أسوان) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثر إصابته.

بالفحص وسؤال والدته قررت بحدوث مشاجرة بينه وبين (عاطل – مقيم بذات العنوان) ، لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها على نجلها بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.