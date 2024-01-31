بحوزتهم 4 كيلو حشيش.. سقوط تشكيل لترويج المخدرات بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وكذا الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة سنهور القبلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – رشاش - 12 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– دراجة نارية "بدون ترخيص" – مبلغ مالى "متحصلات بيع الأسلحة والمواد المخدرة").

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار و وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (550,000 خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.