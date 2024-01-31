حسابات وهمية.. النصب على شركة تسويق إلكتروني في 2 مليون جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى (شركات التسوق الإلكتروني) بتضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة و استخدامها فى مشتريات ثم الإدعاء بعدم استخدامها.

وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التى تحملتها الشركة حوالى (2 مليون جنيه) حصل عليها مستخدمى تلك الحسابات دون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية).. وعثر بحوزته على (مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة " وبفحص أحدهم فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.