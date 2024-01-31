زوجته كشفت المستور.. الداخلية توضح تفاصيل اختطاف عامل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بوجود خلاف مالى بين زوجها (عامل – له ملعومات جنائية) وآخرين ، وذلك لقيام زوجها بتجميع مبالغ مالية وتوظيفها لهم بمجال المقاولات وتعثره وصدور عدة أحكام قضائية ضده.

وأقرت بأن زوحها أبلغها بتوجهه رفقة 4 أشخاص أخرين لتسوية تلك الخلافات المالية، وعقب ذلك ورد إتصال هاتفى لها من زوجها مفاده تواجده رفقتهم وإحتجازه بنطاق محافظة بنى سويف لتسوية تلك الخلافات .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية عن تواجد المتغيب بإحدى قرى مركز شرطة الواسطى ببنى سويف ، وأن وراء إتكاب الواقعة 3 أشخاص (كهربائى – سائقان).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم ضبط المتهمين وتحرير الـمُحتجز من داخل مسكن أحدهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود مديونيات على الـمُحتجز لصالحهم من تعاملات فى مجال المقاولات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.