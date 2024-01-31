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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجته كشفت المستور.. الداخلية توضح تفاصيل اختطاف عامل

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بوجود خلاف مالى بين زوجها (عامل – له ملعومات جنائية) وآخرين ، وذلك لقيام زوجها بتجميع مبالغ مالية وتوظيفها لهم بمجال المقاولات وتعثره وصدور عدة أحكام قضائية ضده.

وأقرت بأن زوحها أبلغها بتوجهه رفقة 4 أشخاص أخرين لتسوية تلك الخلافات المالية، وعقب ذلك ورد إتصال هاتفى لها من زوجها مفاده تواجده رفقتهم وإحتجازه بنطاق محافظة بنى سويف لتسوية تلك الخلافات .

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية عن تواجد المتغيب بإحدى قرى مركز شرطة الواسطى ببنى سويف ، وأن وراء إتكاب الواقعة 3 أشخاص (كهربائى – سائقان).

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم ضبط المتهمين وتحرير الـمُحتجز من داخل مسكن أحدهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود مديونيات على الـمُحتجز لصالحهم من تعاملات فى مجال المقاولات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية احكام قضائية الامن العام امن الشرقية مبالغ مالية مجال المقاولات

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