روسيا ترد على تصريحات بوريل بشأن مصالحة الاتحاد الأوروبي مع موسكو

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الممثل الأعلى لـ الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بشأن مقترحات التوصل إلى مصالحة مع روسيا، ووصفتها بأنها "فظيعة".

وقالت المتحدثه باسم وزارة الخارجية الروسية لراديو سبوتنيك: "هذا تصريح وحشي آخر، ولكن هذا تصريح بوريل".

وانتقدت زاخاروفا الدول الغربية لممارستهم التاريخية المستمرة، على مدى قرون عديدة، في السعي إلى تأليب مختلف البلدان ضد بعضها البعض، ومن ثم منعها من التصالح مع بعضها البعض، أو التدخل في المبادرات الرامية إلى السماح لمختلف الدول بالعيش بشكل طبيعي في حالة من السلام، والتعايش السلمي المستقر.

وبحسب زاخاروفا، فإن هذه التصريحات تثير ردود فعل سلبية أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، وإن كان ذلك مع دلالة ونبرة عاطفية مختلفة، حيث يدركون هم أنفسهم أن التصريحات التي تخرج من فم هذا الرجل غريبة تماما وخارجة عن المألوف.

وفي مقال افتتاحي لمجلة لوبس الفرنسية، دعا بوريل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى رفض "إغراءات المصالحة" مع روسيا.

ووفقا لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فإن مثل هذه الأفكار "كانت خاطئة في عام 2022، ولا تزال خاطئة اليوم".

وأعرب عن شكوكه في أن أي شخص سيسعى إلى التوصل إلى حل وسط في ظل الظروف الحالية.