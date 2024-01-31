التحديات الأمنية بالبحر الأحمر وخليج غينيا على أجندة اجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن اجتماع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، سيكون على رأس اهتماماته 3 قضايا.

وأوضح بوريل أن الثلاث قضايا الرئيسية على جدول أعمال الاجتماع هم:

1) الدعم العسكري من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

2) الاستعداد الدفاعي وتعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي

3) التحديات الأمنية في البحر الأحمر والساحل وخليج غينيا

ومنذ قليل، أعلن بوريل، أن الاتحاد يسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن في البحر الأحمر في 17 فبراير القادم.

وقال إن مهمة القوة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي ستكون حماية السفن فقط، ولن تكون جزء من هجمات ضد الحوثيين في اليمن.