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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيلو اللحمة بـ 400 جنيه.. عقوبات مضاعفة وحبس للتجار حال التلاعب «تفاصيل»

لحوم
لحوم

شهدت الأسواق المصرية، ارتفاعًا ملحوظاً للأسعار، منذ شهور، خاصة أسعار السلع الأساسية و اللحوم والمواد الخام، نتيجة ارتفاع معدل التضخم العالمي والمحلي، بسبب ما تشهده الأسواق العالمية، وهو ما دفع بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر مبالغ فيه.

 

و خلال الفترة الحالية، ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق  ارتفاعًا ملحوظًا ، مع تخوفات بزيادات إضافية وغير متوقعة قبيل شهر رمضان المعظم.


لكن الحكومة تحرص على دعم المواطن البسيط ، ومن المقرر أن يتم تكثيف حملات رقابية على الأسواق لكبح جماح التجار خلال الفترة المقبلة .

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أسعار اللحوم في الأسواق الآن

 

استقرت في وقت سابق أسعار اللحوم البلدية ما بين 320 و350 جنيهًا للكيلو، قبل أن تفاجئ المواطنون بارتفاع خلال الساعات القادمة.
ووصل سعر اللحوم البلدية لدى الجزارين في بعض المناطق إلى 400 جنيه للكيلو الواحد.


عقوبة احتكار السلع


نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

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