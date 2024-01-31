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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر مصر.. إيطاليا تعلن وصول 11 طفلا فلسطينيا للعلاج لديها

وصول الأطفال الفلسطينيين
وصول الأطفال الفلسطينيين إلى إيطاليا

وصلت الدفعة الأولى من الأطفال الفلسطينيين المصابيين بسبب القصف الإسرائيلي على غزة، إلى إلى مطار شيامبينو في روما على متن رحلة جوية تابعة لسلاح الجو الإيطالي.

ويأتي ذللك في إطار ما اعلنت السطات الإيطالية أن روما ستستقبل حوالي 100 طفل فلسطيني للعلاج في البلاد، ووصلت الدفعة الأولي التي تقدر بـ 11 طفل ليل الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في بيان له عبر حسابة على منصة إكس، إنه "يرحب بالأطفال الفلسطينيين الـ 11 الذين سيتم علاجهم في المستشفيات الإيطالية.

وقال تيجاني: "تم نقل 4 من الأطفال، تبلغ أعمارهم 2 و4 و13 و15 عامًا، إلى مستشفى بامبينو جيسو الذي يديره الفاتيكان في روما. 

وقالت مستشفى بامبينو جيسو، إن الأطفال يعالجون من "أمراض القلب والدم والعظام والعصبية المختلفة"، ويخضعون لاختبارات تشخيصية مع المتخصصين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيانها، إن 6 أطفال آخرين نُقلوا جوا إلى بيزا حيث تم نقلهم إلى مستشفى جاسليني في جنوة ومستشفى ماير في فلورنسا، بينما تم نقل شاب مصاب يزيد عمره عن 18 عامًا إلى مستشفى سان كاميلو في روما.

وتم نقل الأطفال المصابين جواً من مصر بعد نقلهم إلى مستشفى السفن الإيطالية فولكانو في قطاع غزة، حيث خضعوا للفرز. 

وسيتم نقل 19 طفلاً إضافيًا جوًا إلى إيطاليا خلال الأيام المقبلة، كما سيتم نقل الباقي جواً إلى إيطاليا بعد نقلهم وإخضاعهم للفرز على متن السفينة.

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