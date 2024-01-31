لن تدمر.. تصريحات قوية من الخارجية الروسية بشأن العلاقات مع إيطاليا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا متأكدة من أنه لن يتمكن أحد من تدمير أسس العلاقات الروسية الإيطالية بشكل كامل على الرغم من التجميد الحالي في مجالات التفاعل الثنائي.

وأضافت زخاروفا في مؤتمر صحفي: "بسبب خطأ روما، تم تجميد جميع مجالات التفاعل الثنائي تقريبًا، وتعليق الآليات المؤسسية الراسخة بالكامل، ومع ذلك نحن على يقين من أنه لن يتمكن أحد من تدمير العلاقات الثنائية".

وأشارت إلى أنه جيب إعادة ترتيب الأساس المتين للعلاقات الروسية الإيطالية، التي تقوم على المصالح المتبادلة وتعاطف الشعبين مع بعضهما البعض.

وتعتقد موسكو اعتقادا راسخا إن تخلي إيطاليا عن سياستها المناهضة لـ روسيا والاستعادة التدريجية للتعاون العملي القائم على الاحترام المتبادل، سوف يلبي بالفعل المصالح الثنائية.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية: "ليس لدينا شك في أن الشعب الإيطالي بحكمته المتأصلة وبصيرته وحسه السليم، سوف يدرك عاجلاً أم آجلاً النتائج العكسية للمسار المدمر الحالي المناهض لـ روسيا والذي يهدف إلى التدمير بدلاً من التنمية".