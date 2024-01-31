عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تدمر.. تصريحات قوية من الخارجية الروسية بشأن العلاقات مع إيطاليا

روسيا وإيطاليا
روسيا وإيطاليا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا متأكدة من أنه لن يتمكن أحد من تدمير أسس العلاقات الروسية الإيطالية بشكل كامل على الرغم من التجميد الحالي في مجالات التفاعل الثنائي.

وأضافت زخاروفا في مؤتمر صحفي: "بسبب خطأ روما، تم تجميد جميع مجالات التفاعل الثنائي تقريبًا، وتعليق الآليات المؤسسية الراسخة بالكامل، ومع ذلك نحن على يقين من أنه لن يتمكن أحد من تدمير العلاقات الثنائية". 

وأشارت إلى أنه جيب إعادة ترتيب الأساس المتين للعلاقات الروسية الإيطالية، التي تقوم على المصالح المتبادلة وتعاطف الشعبين مع بعضهما البعض.

وتعتقد موسكو اعتقادا راسخا إن تخلي إيطاليا عن سياستها المناهضة لـ روسيا والاستعادة التدريجية للتعاون العملي القائم على الاحترام المتبادل، سوف يلبي بالفعل المصالح الثنائية.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية: "ليس لدينا شك في أن الشعب الإيطالي بحكمته المتأصلة وبصيرته وحسه السليم، سوف يدرك عاجلاً أم آجلاً النتائج العكسية للمسار المدمر الحالي المناهض لـ روسيا والذي يهدف إلى التدمير بدلاً من التنمية".

تهديد.. روسيا تعلق على مناورات حلف الناتو الحالية في أوروبا

روسيا ترد على تصريحات بوريل بشأن مصالحة الاتحاد الأوروبي مع موسكو

روسيا وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العلاقات الروسية الإيطالية إيطاليا روما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

موضوعات متعلقة

تهديد.. روسيا تعلق على مناورات حلف الناتو الحالية في أوروبا

روسيا ترد على تصريحات بوريل بشأن مصالحة الاتحاد الأوروبي مع موسكو

تدمير القيم.. روسيا تكشف مخطط واشنطن ولندن بعمل "طابور خامس" في البلاد

بيان عاجل من الصين بشأن رئاسة روسيا لمجموعة البريكس وتعاون الدول الجديدة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى إعادة النظر في العلاقات مع روسيا

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بفشل نظام "أتلانتس" في إغراق أنفاق غزة

20 طن مكرونة وزيت .. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع بحلوان

طريقة واحدة للاستعلام عن نتائج الترم الأول 2024 بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

لمنع بيعها بالأسواق.. الداخلية تضبط 10 آلاف علبة سجائر داخل مخزن بالقليوبية

البورصة تبدد المكاسب بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متهم بسرقة 4 ملايين جنيه.. قبول استئناف النيابة على براءة «مستريح الأدوات الصحية»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ