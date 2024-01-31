عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد فاضل: الكتاب الورقي باقٍ رغم الثورة التكنولوجية.. والثقافة وسيلة للحوار بين الشعوب

محمد فاضل
محمد فاضل

  قال المخرج الكبير محمد فاضل إن الكتاب الورقي يعد الأساس الأهم والأقوى للثقافة والأدب والفكر، وسيبقى رغم التحديات والثورة التكنولوجية التي يشهدها العصر الحالي.

وأضاف فاضل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين - أن الكتاب الورقي يتمتع برونق خاص لا يشعر به إلا من ارتبط بالكتاب وجدانيا ومعرفيا، وذلك رغم المغريات التكنولوجية، مشيرا إلى أنه لا يرى أي أفق يشير إلى اختفاء الكتاب الورقي مهما تطورت الأدوات التكنولوجية.

ولفت إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أمر يدعو للفخر، بسبب ما تجلى من إبداع في التنظيم، مشيدا في هذا الصدد بما بذله القائمون على تنظيم المعرض ليخرج بتلك الصورة المشرفة.

وأعرب المخرج الكبير محمد فاضل عن إعجابه بالإقبال الشديد الذي تشهده ساحات وأروقة المعرض، خاصة من الشباب، والعائلات بشكل عام التي تحرص على اصطحاب الأطفال لغرس مبادئ الانتماء للثقافة في الأجيال القادمة.

وحول مسألة التبادل الفني والثقافي بين الدول، أكد فاضل أن تلك المسألة تعد أساسا لترسيخ وتدعيم علاقات التعاون بين الشعوب، وفرصة للتواصل الحضاري ومعرفة الآخر.

وأبرز أهمية الثقافة كوسيلة لتعزيز التعاون بين البلدان المختلفة عبر توقيع الاتفاقيات التي تقضي ببلورة الخطط الرامية لتبادل الفنون وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية في الدول الأخرى، واستقبال الفرق ومن جميع أنحاء العالم لتقديم عروضها في مصر، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بتذوق الفن والثقافة، ويثري الحياة الأدبية والثقافية والفنية في مصر، وذلك استنادا إلى أن الثقافة تعد ركيزة لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول. 

ونوه فاضل إلى أن الفن كان ولا يزال نواة في مكونات الثقافة الإنسانية، وفرصة للتعبير بشأن كافة مواضيع الحياة، ويلعب دورا حيوياً في تشكيل الرؤية والأفكار، منوها إلى أن الفن يعد كذلك وسيلة لحفظ الهوية، ووسيلة للحوار بين المجتمعات متجاوزاً حدود اللغات.

وأوضح أن الشعوب تتحاور عبر بوابة الفن والثقافة، الأمر الذي يبرز أهمية الثقافة والفنون بشكل عام في تقارب الشعوب ويعطي رسالة للعالم حول الاعتدال واحترام الآخر.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

المخرج الكبير محمد فاضل القاهرة الدولى للكتاب محمد فاضل أفلام محمد فاضل أعمال محمد فاضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

موضوعات متعلقة

توقف حركة الصيد في البحر المتوسط وإغلاق الميناء البحرى ببرج البرلس

«الأهرام»: مصر تحذر من خطورة امتداد الصراع في غزة لمناطق أخرى بالشرق الأوسط

«الجمهورية»: وعي المواطن بالمخاطر هو الدرع الواقية لمواجهة التحديات وعبور الأزمات

الدوري الإنجليزي| لوتون تاون يهزم برايتون برباعية.. وفولهام يتعادل سلبيًا أمام إيفرتون

البرلمان التونسي يصادق على قرض دولي لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

مباحثات «جزائرية - إيطالية» حول مجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين

أبو العينين: أفريقيا تحتاج لنظرة مختلفة اقتصاديا وإقامة مشروعات عملاقة في بنيتها التحتية

الدوري الإنجليزي|نيوكاسل يفوز على أستون فيلا.. وكريستال بالاس يهزم شيفيلد يونايتد 3ـ2

ترشيحاتنا

السفيرة الأمريكية بالقاهرة في أول زيارة لقناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك

بسبب المياة الجوفية.. ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوي في مدينة زليتن

الوزراء يوافق على اتفاقية دعم توفير قوى عاملة مُتعلمة تلبى احتياجات السوق

قناة عبرية تكشف عن ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية

صندوق النقد الدولي: استمرار الصراع بغزة في الربع الأول من 2024

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر للملاحات بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ