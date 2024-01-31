ضبط 64 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية ،كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبإستهداف المخزن المشار إليه ، عثر بداخله على (64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.