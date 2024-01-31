20 طن مكرونة وزيت .. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع بحلوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المواد الغذائية ،كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (11,600 طن مكرونة - 9,465 طن مسلى – 9,912 طن زيت طعام ) جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.