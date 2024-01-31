الداخلية تداهم مختزن تجار السوق السوداء وتضبط 500 طن سكر وأرز ومكرونة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، من ضبط تاجر سلع غذائية ويمتلك عدة محلات ومخازن "له معلومات جنائية"، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وإخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على “231,64 طن سكر حر - 67,306 طن مكرونة - 100,273 كرتونة جبن متنوعة – 53,900 طن أرز – 53,544 طن زيت – 3,500 طن دقيق – 128,12 طن سمن – 1,740 طن ألبان”.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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