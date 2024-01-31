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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يطالب بزيادة معدلات الأداء بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية

رصف شوارع
رصف شوارع

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن واحياء المحافظة في كافة القطاعات في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023، حيث شملت متابعات اليوم المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن بلقاس وميت غمر. 

وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال رصف شارع فواز بالمدينة واعمال تركيب الانترلوك ببعض الشوارع الجانبية لتوفير بئية ملائمة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية واستهدفت المتابعة الوقوف علي معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فرد السن ودمكه لاستكمال اعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبه،  كما تم متابعة اعمال قطع الفرما والتكسير بشارع سكة دقادوس بطول 1.5 ك متر من الطريق السريع حتي العاشر من رمضان مرورا بمستشفي دقادوس وذلك ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأوضح ان اعمال الرصف تسهم في تحقيق  السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية حيث يمثل الشارع شريان رئيسي داخل مدينة ميت غمر.

من جانبه أكد مختار"علي اهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة  

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها تحقيق السيولة المرورية مشروعات الخطة الإستثمارية معدلات التنفيذ مركز ومدينة ميت غمر مدينة بلقاس محافظ الدقهلية

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