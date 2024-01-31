بعد انضمام عبدالله السعيد للزمالك.. إسلام صادق يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالًا للجمهور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليثير الجدل بشأن صفقات الزمالك الجديدة في موسم الانتقالات الشتوية الحالى.

وكتب اسلام صادق، عبر حسابه: "بعد انضمام عبد الله السعيد.. هل يوقع رمضان صبحي للزمالك قبل غلق باب القيد ".

اتم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها انتقال عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز إلى الزمالك.

ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد الذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات قبل غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم.

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء أزمة القيد من جانب الفيفا ونجاحه في تسوية الديون المتراكمة في قضايا مختلفة.