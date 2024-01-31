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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعلن عن 3 أماكن جديدة فى المولات توفر خدمة استخراج الأوراق الثبوتية

استخراج الاوراق الثبوتيه
استخراج الاوراق الثبوتيه

أعلنت وزارة الداخلية أنه استكمالاً لإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين ، وفى ضوء استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لسيارات الخدمة الفورية "إكسبريس" .

 وتقرر الدفع بعدد (3) سيارات لمواقع (داون تاون ومجمع البنوك "بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة") ، (هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة) لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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استخدام التكنولوجيا الحديثة استراتيجية الوزارة الاحوال المدنية الأوراق الثبوتية التكنولوجيا الحديثة هايبر وزارة الداخلية

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