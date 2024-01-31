الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بالتراضي

أعلن الإعلامي أمير هشام عن فسخ نادي الزمالك التعاقد مع عبد الله جمعه بالتراضي .

وكتب هشام من خلال حسابه على فيس بوك :" الزمالك يمنح عبدالله جمعة الاستغناء الخاص به وإنهاء التعاقد بالتراضي واللاعب تنازل عن مستحقاته المتأخرة ".



اتم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز

ويتواجد السعيد حاليا داخل نادي الزمالك لحسم جميع بنود التعاقد والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات عقب غلق باب القيد في العاشرة مساء اليوم.

ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد إنهاء أزمة القيد بعد ايقافه من الفيفا بسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة.