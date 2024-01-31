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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دنيا سمير غانم عن مسرحية أنستونا بموسم الرياض: الجمهور عاوزنا من زمان

صدى البلد

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بتواجدها فى السعودية ، و إنطلاق عرض مسرحيتها “أنستونا” فى موسم الرياض.

وقالت دنيا سمير غانم فى تصريحات ل"et بالعربي"، أن مسرحية “أنستونا” ، هى أول عرض مسرحي لها وكانت حريصة على تظهر بشكل يليق بالجمهوربالعربي .

وأضافت دنيا سمير غانم ، معلقة: كان بيجيلنا ناس كتير جدًا من جميع أنحاء الوطن العربي وبيسألوني من زمان امتي هتيجي موسم الرياض. ، والمسرحية أخدت وقت مننا 9 شهور وأتمني تعجب الجمهور.

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أحداث مسرحية أنستونا

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

وتستكمل الأحداث عندما يستأجر شريف مسرحا ليقيم حفل موسيقي ولكنه يكتشف أن المسرح مسكون بروح كاميليا التي كانت تمتلك المسرح في فترة الثلاثينيات وتمنع أي شخص أن يدخل أو يغني على المسرح ولكن تعقد اتفاقا مع شريف لكي يقدم آخر حفيدة لها من خلال حفل كبير لها على نفس المسرح بنفس اسمها... هل ينجح شريف في الوصول لحفيدتها وتقديمها على المسرح كمطربة محترفة ، ومسرحية آنستونا من بطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وكريم عفيفي وسامي مغاوري.

 

 

دنيا سمير غانم مسرحية “انستونا” موسم الرياض أبطال مسرحية أنستونا

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