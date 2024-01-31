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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلبًا للمطر.. خادم الحرمين الشريفين يأمر مدارس المملكة بإقامة صلاة الاستسقاء⁩ غدًا

ارشيفي
ارشيفي

وجّهت ‏وزارة التعليم السعودية جميع مدارس المملكة بإقامة صلاة الاستسقاء⁩ يوم غدٍ الخميس وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين:

وكان  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  وجه نداء إلى مواطني المملكة ومقيميها بضرورة أداء صلاة الاستسقاء في ربوع المملكة طلبًا للمطر.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له : تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى.

وأضاف البيان : فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

وأتم  : نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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