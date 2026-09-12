قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشارك في تفقد معرض «مرور 20 عاما على تدشين البريكس»
الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع
دفاع أسرة النرجس بالتجمع: المتهم خطط للجريمة قبلها بـ10 أيام
الرئيس السيسي: مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب
رئيس الوزراء يتفقد نادي ماتريكس الرياضي ويتابع عدة مشروعات بكفر الشيخ
مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية.. ما الذي حدث؟
بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاز.. قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة وطاقمها مقابل فدية
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة على صفحتها
الرئيس السيسي يشارك في فعالية خضراء ضمن أنشطة بريكس بالعاصمة الهندية
سقوط سيارة أجرة داخل مصرف بالإسكندرية.. والأهالي يحاولون إنقاذ الركاب
الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود بريكس في دعم الدول الأعضاء ومواجهة أعباء الديون
سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد أسبوعين من التمرد.. زعيم المجلس العسكري في النيجر يعين قائداً جديداً للجيش

النيجر
النيجر
ناصر السيد

عيّن زعيم المجلس العسكري في النيجر قائداً جديداً للقوات المسلحة، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تمرد دامٍ هدد قبضة المجلس على السلطة.

أصدر الجنرال عبد الرحمن تشياني قراراً بتعيين العميد مامان ساني كياو رئيساً لأركان القوات المسلحة، وقد تُلِيَ القرار عبر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الجمعة. ولم يُذكر سبب لهذا التغيير، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويحل كياو محل اللواء موسى سالاو بارمو، وهو عضو في المجلس العسكري كان يشغل منصب القائد العسكري الأعلى منذ انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم.

وجاء هذا التعديل في أعقاب تمرد استمر قرابة 24 ساعة في العاصمة نيامي يومي 28 و29 أغسطس. 

وذكرت وزارة الدفاع في النيجر أن جنوداً -معظمهم من الشباب- احتجزوا أفراداً آخرين من القوات المسلحة كرهائن في القاعدة العسكرية "101" (الموجودة في مطار ديوري هاماني الدولي) وأطلقوا النار على مواقع حساسة.

وأفاد محللون ودبلوماسيون لوكالة أسوشيتد برس بأن المتمردين كانوا على ما يبدو مستائين من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها مسلحون ومن سوء الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية؛ إذ ينحدر بعضهم من مناطق في جنوب وغرب النيجر كانت الأكثر تضرراً من الهجمات.

واجهت قوات الحرس الرئاسي صعوبة في استعادة السيطرة على القاعدة إلى أن تدخلت "فيلق أفريقيا" الروسي (Africa Corps) بدعم بري وجوي. 

وأسفرت الأحداث عن مقتل أو اعتقال العشرات من المتمردين، ومقتل ثلاثة من عناصر الحرس الرئاسي ولم تفصح السلطات عن إجمالي عدد القتلى أو التهم التي قد يواجهها الجنود المعتقلون.

يُذكر أن المطار يضم مقر "فيلق أفريقيا" الروسي وقوة عسكرية مشتركة شكلتها كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وكان المجلس العسكري بقيادة تشياني قد برر انقلاب عام 2023 بفشل الحكومة المدنية في احتواء العنف المتطرف ومنذ ذلك الحين، تدهور الوضع الأمني ​​مع إنهاء النيجر لتعاونها العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة وتوجهها نحو روسيا.

شغل القائد الجديد للقوات المسلحة، كياو، سابقاً منصب قائد الجيش وهو قائد ميداني مخضرم أشرف على عمليات ضد جماعات مسلحة في منطقة "تيلابيري" الغربية ومنطقة "ديفا" الجنوبية الشرقية، وذلك وفقاً لوسائل إعلام محلية.

المجلس العسكري في النيجر زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني وزارة الدفاع في النيجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

ترشيحاتنا

صحة الحيوان

مصر تجمع خبراء صحة الحيوان من دول المتوسط في ديسمبر المقبل

شارع الحجاز مصر الجديدة

حجز 3 حارات لركن السيارات يثير الجدل في شارع الحجاز بمصر الجديدة

نهاد ابو القمصان

نهاد أبو القمصان:«بنودي عيالنا للمدارس الدولية علشان يتعلموا ثقافات مختلفة»

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد