بعد أسبوعين من التمرد.. زعيم المجلس العسكري في النيجر يعين قائداً جديداً للجيش

عيّن زعيم المجلس العسكري في النيجر قائداً جديداً للقوات المسلحة، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تمرد دامٍ هدد قبضة المجلس على السلطة.

أصدر الجنرال عبد الرحمن تشياني قراراً بتعيين العميد مامان ساني كياو رئيساً لأركان القوات المسلحة، وقد تُلِيَ القرار عبر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الجمعة. ولم يُذكر سبب لهذا التغيير، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ويحل كياو محل اللواء موسى سالاو بارمو، وهو عضو في المجلس العسكري كان يشغل منصب القائد العسكري الأعلى منذ انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم.

وجاء هذا التعديل في أعقاب تمرد استمر قرابة 24 ساعة في العاصمة نيامي يومي 28 و29 أغسطس.

وذكرت وزارة الدفاع في النيجر أن جنوداً -معظمهم من الشباب- احتجزوا أفراداً آخرين من القوات المسلحة كرهائن في القاعدة العسكرية "101" (الموجودة في مطار ديوري هاماني الدولي) وأطلقوا النار على مواقع حساسة.

وأفاد محللون ودبلوماسيون لوكالة أسوشيتد برس بأن المتمردين كانوا على ما يبدو مستائين من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها مسلحون ومن سوء الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية؛ إذ ينحدر بعضهم من مناطق في جنوب وغرب النيجر كانت الأكثر تضرراً من الهجمات.

واجهت قوات الحرس الرئاسي صعوبة في استعادة السيطرة على القاعدة إلى أن تدخلت "فيلق أفريقيا" الروسي (Africa Corps) بدعم بري وجوي.

وأسفرت الأحداث عن مقتل أو اعتقال العشرات من المتمردين، ومقتل ثلاثة من عناصر الحرس الرئاسي ولم تفصح السلطات عن إجمالي عدد القتلى أو التهم التي قد يواجهها الجنود المعتقلون.

يُذكر أن المطار يضم مقر "فيلق أفريقيا" الروسي وقوة عسكرية مشتركة شكلتها كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وكان المجلس العسكري بقيادة تشياني قد برر انقلاب عام 2023 بفشل الحكومة المدنية في احتواء العنف المتطرف ومنذ ذلك الحين، تدهور الوضع الأمني ​​مع إنهاء النيجر لتعاونها العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة وتوجهها نحو روسيا.

شغل القائد الجديد للقوات المسلحة، كياو، سابقاً منصب قائد الجيش وهو قائد ميداني مخضرم أشرف على عمليات ضد جماعات مسلحة في منطقة "تيلابيري" الغربية ومنطقة "ديفا" الجنوبية الشرقية، وذلك وفقاً لوسائل إعلام محلية.