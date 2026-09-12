أعمال شغب داخل سجن عين العرب.. مقتل 7 سجناء وإصابة العشرات في ريف حلب

أفادت تقارير سورية بمقتل 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين بحروق واختناقات، إثر اندلاع أعمال شغب داخل سجن عين العرب بريف حلب.

وبحسب التقارير، أضرم سجناء النار داخل السجن، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى عدد من الأجنحة، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وتأتي الحادثة في وقت لا يزال فيه سجن عين العرب تحت إدارة الطاقم السابق، عقب حلّ قوات سوريا الديمقراطية، فيما لم تتولَّ وزارة الداخلية السورية إدارة السجن حتى الآن.

ونقلت التقارير أن السلطات تعمل على احتواء تداعيات الحريق وأعمال الشغب، وسط استمرار الغموض بشأن ملابسات اندلاع التمرد داخل السجن.