علماء بريطانيون يجرون تجارب أولية ناجحة لعلاج مرض قاتل

في تجربة لعلاج مرض قاتل، قام علماء بريطانيون بإجراء تجارب أولية ناجحة على اختبار جديد يمكنه تشخيص سبب الإنتان القاتل، خلال ساعات قليلة.



ويتطلع الخبراء لأن تساعد هذه التكنولوجيا في علاج المرضى بشكل أسرع، مما قد ينقذ الكثير من الأرواح.

والإنتان sepsis هو الحالة التي تحدث عندما تدخل الجراثيم (البكتيريا) إلى مجرى الدَّم وتثير استجابة خطيرة على مستوى الجسم. أما عندما يكون الإنتان شديدًا، فقد يتوقف واحد أو أكثر من أعضاء الجسم عن العمل. وعلى سبيل المثال، قد تتوقَّف الكلى عن إنتاج البول أو قد تتوقَّف الرئتان عن تزويد الجسم بالأكسجين.

وحاليًا، يستغرق اكتشاف سبب الإنتان عدة أيام، لكن الاختبار الجديد، الذي تم تجربته في مستشفى “جاي وسانت توماس” في لندن، فإنه يسرع هذه العملية الشاقة إلى أقل من سبع ساعات.

وحسب العلماء، فإن هذا الاختبار يتجاوز الحاجة إلى زراعة عينات مأخوذة من المريض لمعرفة السبب الدقيق وراء الإنتان، عبر النظر في المعلومات الجينية الكامنة داخل العينة.