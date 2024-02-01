دعاء المطر الشديد والرعد .. هل صحيح أنه مستجاب

دعاء المطر الشديد والرعد، بدأ فصل الشتاء بداية قاسية على عدد من المحافظات، وتشهد البلاد في عدد من المناطق أمطارا رعدية وبرق، الأمر الذي جعل محركات البحث تبحث عن دعاء المطر الشديد، وأفضل الأدعية التي وردت عن سيدنا النبي التي نقولها عند سقوط المطر وسماع الرعد ورؤية البرق "اللهم صيبا نافعا"، ويحظى دعاء المطر الشديد باهتمام الكثير من المسلمين مع بداية فصل الشتاء نظرا لاستجابة الدعاء في هذا الوقت، وفيما يلي دعاء المطر الشديد والرعد.



وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وقت سقوط الأمطار اللهم صيبًا نافعًا، أي ماء منهمر متدفق نافع غير ضار، وإذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ".

- كان رسول الله صلّ الله عليه وسلّم- يدعو بدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد رُوِي: "أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ثُمَّ يقولُ: إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ"، "سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

- و أنه قال عند سماع الرعد : "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

-اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين.

- اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

- اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، أغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، وأغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبا نافعا".

وكان أيضا من أدعية المطر التي كان يقولها سيدنا النبي اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول، إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض".

- اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين

ورد أنه كان يردد أيضا صلى الله عليه وسلم: «اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به».

-اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، والظراب هو الجبل المنبسط.

- كان رسول الله صل الله عليه وسلم، حين يرى ريحاً يقول لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، كَانَ النَّبِىُّ صل الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ رواه مسلم.

دعاء المطر مستجاب

دعاء المطر مستجاب، ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء تحت المطر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى البرق يضرب السماء ويسمع صوته ويقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وأوقات سقو المطر تكون فيها أبواب السماء مفتوحة وساعة استجابة من الله تعالى عز وجل، وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: {أو كصيبٍ من السماء}.

-اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال.

- اللهم انثر رحمتك حولنا فلا تتسلل إلينا إلا الطمأنينة والأنوار، واجعل كفايتك في ذواتنا فلا نرى غيرك من الأغيار، واجعلنا من الآمنين مع الشهداء والصديقين، اللهم الأمن إذا نزلنا منازل الفزع، والأمن إذا وقعت علينا النائبات، اللهم عنايتك بنا وضمانك لنا وسترك علينا و أن تحفظنا بحفظك العظيم فلا نضيع أبدًا .

-اللهم اجعل لنا أثرًا لا تنقضي عجائبه، إن فنت الأجساد بقي ببقاء النور السرمدي من الدهر إلى الدهر يا الله يا حنّان يا منان.

اللهم يا من تسمع من لا يسمعه أحد، وتبصر ما لا يبصره أحد و تؤنس من لا يؤنسه غيرك، اقطع بيننا وبين وحشة القبور، واجعلنا نحلق حول سبوحات الأنوار من مقعد صدق عند مليك مقتدر.

اللهم اصرف عنّا المصائب، وردّ عنا النوائب، وكُفّ عنا كل المعائب، اللهم احلل الحبال المعقّدة، وسهّل الأمور المشدّدة.

-اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

دعاء المطر قصير

دعاء المطر قصير، يعتبر دعاء المطر من السنن التي يبحث الكثير عنها عبر جوجل لكن هناك سنة أخرى عند سقوط المطر وهو أنه يُستحب التعرض لماء المطر حتى يلمس شيئا من جسده فيصيب شيئا من بدنه أو ثوبه، لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ : (لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى)". رواه مسلم.

-اللهم كما غسلت الأرض بالمطر اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك واغسل قلوبنا من كل هم وضيق اللهم صيبًا نافعًا كما ورد أنه كان يردد أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها وشرّ ما أرسلت به .

-اللهم طيّب الأثر، وبارك لنا فيه، و انثره في بقاع الأرض وتقبّله عندك في الملأ الأعلى.

-اللهم اجعلنا بالحمد سائرين.. وإلى الحميد راغبين.. ومع المحمود في كل وقت وحين .. يا أنيس من لا أنيس له و يا مأوى الغرباء..وقِبلة الضعفاء..و منجاة السالكين.

-اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْـلَمُ بِهِ مِنّـِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي ، وَخَطَئِي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي.

-اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّ قَلْبِيَ مِنْ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ.

اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدَّيْن عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فُكَّ أسر المأسورين في كل مكان.

-احفظنا فى كل نَفَس بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، متعكم الله بستره وعفوه ورضاه وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

