بنسبة نجاح 96.52%..آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات منتصف العام لطلاب البكالوريوس

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات مرحلة البكالوريوس ورصد النتائج، حيث بلغ متوسط نسبة النجاح العامة 96.52%، مشيرًا إلى أن نسب النجاح في الفرق الدراسية بلغت في الفرقة الأولى 91.9٪، والثانية 97.91٪، والثالثة 99.79٪.

وأكدت الدكتورة نوال جابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات لمرحلة البكالوريوس (الفرق الثلاثة بكافة برامجها) يوم الإثنين 22 يناير 2024، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا بنفس اليوم.

وأشارت إلى أن ذلك إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

رابط الحصول على نتائج امتحانات منتصف العام 2024

وتابعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب: أنه يمكن لكل من يرغب في التعرف على النتائج يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي

وكانت قد استضافت كلية الآداب جامعة عين شمس، اجتماع الهيئة العموميّة التاسع عشر للجمعيّة العلميّة لكليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية، غدًا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وضيافة الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس.

اجتماع الهيئة العمومية التاسع عشر للجمعية العلمية

ويشارك في هذا الحدث الهام الذي يقام علي مدار يومي 30 و31 يناير، عمداء كليات الآداب بجامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، ومن الأردن جامعة اليرموك، جامعة فيلادلفيا، جامعة جدار، الجامعة الأردنية، جامعة الطفيلة، جامعة جرش، جامعة آل البيت، جامعة إربد الأهلية، جامعة الزرقاء، جامعة مؤتة، جامعة العلوم التطبيقية.

كما يشارك في اجتماع الهيئة العمومية التاسع عشر للجمعية العلمية لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّحاد الجامعات العربيّة، جامعة النجاح بفلسطين، جامعة السلطان قابوس بعُمان، الجامعة العراقية بالعراق، جامعة الأنبار بالعراق، جامعة الجنان بلبنان، جامعة قطر من قطر، وكلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القرى بالسعودية.

ويستضيف الاجتماع نخبة من المسؤولين البارزين من بينهم: الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمّد العناقرة، الأمين العام للجمعية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء وعمداء كليات الآداب على مستوى جامعات الأردن، الإمارات، السعودية، العراق، عمان، لبنان، قطر، فلسطين، مصر.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعيّة والمجلّة التي تصدر عن الجمعيّة (مجلّة اتحاد الجامعات العربيّة للآداب)، وكيفية تحسينها شكلًا ومضمونًا، إلى جانب اعتماد تخصصات الأبحاث المرسلة إلى المجلّة وكذلك اعتماد المجلّة لأغراض التّرقية في كلّيّات الآداب الأعضاء في الجمعيّة والاستشهاد بأبحاث المجلّة، ودخول المجلّة في قاعدة البيانات العالمية (Scopus).

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العموميّة الثّامن عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب الذي عُقد بتاريخ 15 نوفمبر 2022م إلى جانب عرض محضر اجتماع اللجنة التّنفيذيّة للجمعيّة الذي عقد في جامعة الجِنان بلبنان في الفترة من 18-19 فبراير 2023م، إلى جانب المصادقة على الموازنة الماليّة للجمعيّة لعام 2023، المصادقة على التّقرير الإداريّ للجمعيّة لعام 2023م ومناقشة المؤتمر الدَّوليّ الثّاني للجمعيّة.