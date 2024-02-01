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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تغير إستراتيجيتها بشأن المركبات الكهربائية الهجينة

صدى البلد

تعيد شركة جنرال موتورز النظر في موقفها من التكنولوجيا الهجينة، معلنة عن تحول في استراتيجية تشكيلة منتجاتها لتشمل السيارات الكهربائية الهجينة. تم الكشف عن هذا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ماري بارا خلال مؤتمر صحفي للمستثمرين يوم الثلاثاء.

جنرال موتورز تغير أستراتيجيتها بشان المركبات الكهربائية الهجينة 

يمثل هذا التغيير خروجًا عن موقف جنرال موتورز السابق، لا سيما في عام 2018، عندما أعلن رئيس الشركة، مارك رويس، أن جنرال موتورز لن تستثمر في السيارات الهجينة، مع التركيز على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية. بعد ثلاث سنوات، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قال رويس إن شركة صناعة السيارات قررت "منذ عامين أننا لن ندخل في لعبة هجينة كبيرة أو هجينة تعمل بالكهرباء، بل نتجه مباشرة إلى البطاريات الكهربائية النقية". مركبات."

 

تطور المشهد منذ ذلك الحين، مما دفع جنرال موتورز إلى إعادة النظر في نهجها. وفي حين أن بارا لم تكشف عن خطط مفصلة، إلا أنها أشارت إلى أنه سيتم تقديم السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) في "مركبات مختارة" في أمريكا الشمالية. القرار مدفوع بالحاجة إلى الامتثال للوائح الاقتصاد في استهلاك الوقود الفيدرالية الصارمة بشكل متزايد.

 

خلال اعلان الأرباح الربع سنوية لعام 2023، طمأن بارا المستثمرين والجمهور بأن جنرال موتورز لا تزال ملتزمة بهدفها المتمثل في القضاء على انبعاثات العوادم من المركبات الخفيفة بحلول عام 2035. ومع ذلك، تتضمن الاستراتيجية المؤقتة نشر تكنولوجيا المكونات الإضافية بشكل استراتيجي في قطاعات محددة. 

 

وسلطت بارا الضوء على الفوائد البيئية للسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، مشيرًا إلى مساهمتها في تقليل الانبعاثات مع استمرار الدولة في بناء البنية التحتية اللازمة للشحن.

 

وأضاف بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة جنرال موتورز: "نحن نعلم أن سوق السيارات الكهربائية لن ينمو بشكل خطي". "نحن على استعداد للتنقل بين إنتاج ICE والمركبات الكهربائية."

 

وألمحت بارا أيضًا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الهجينة التي نفذتها جنرال موتورز بنجاح في الخارج، لا سيما في دول مثل الصين. حاليًا، الخيار الهجين الوحيد الذي تقدمه جنرال موتورز في الولايات المتحدة هو نسخة هجينة تقليدية من شيفروليه كورفيت. 

 

تم إيقاف سيارة شيفروليه فولت في عام 2019 وهي آخر سيارة هجينة تعمل بالكهرباء للشركة حتى الآن. وتواجه الشركة المصنعة أيضًا بعض المشكلات مع الجيل الجديد من سياراتها الكهربائية، بما في ذلك أمر إيقاف بيع سيارة شيفروليه بليزر اعتبارًا من ديسمبر من العام الماضي.

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