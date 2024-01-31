خطة النواب: صندق النقد الدولي يدرس زيادة التمويل الممنوح لمصر.. فيديو

كشف فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آخر مستجدات المشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل المطلوب.

وقال فخري الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" بعثة صندوق النقد الدولي متواجدة في مصر لإتمام المراجعات الأولى والثانية".

وتابع فخري الفقي:" عقب إتمام المراجعات الصندوق يدرس زيادة التمويل الممنوح لمصر بدلا من 3 مليار دولار ولم يعلن حتى الآن قيمة الزيادة سواء 6 أو 8 مليار دولار ".

وأضاف فخري الفقي:" صندوق النقد الدولي يرى أن مصر في حاجة إلى زيادة التمويل الذي تحصل عليه ".

وتابع فخري الفقي:" صندوق النقد يبحث عن وجود ضمانات كافية لاستمرار انخفاض معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبل كي يصل إلى رقم أحادي ".