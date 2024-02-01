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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الوحيدة في العالم.. ظهور خاص لسيارة بوجاتي فيرون الأيقونية

صدى البلد

تعتبر جميع سيارات بوجاتي مميزة، لكن هذه السيارة أكثر قليلاً. هذه هي سيارة بوجاتي فيرون  16.4 Grand Sport Sang Bleu الوحيدة، والتي تم تصميمها للاحتفال بالذكرى المئوية للعلامة التجارية، وهي متجهة إلى المزاد في بداية شهر مارس.

الوحيدة في العالم.. ظهور خاص لسيارة بوجاتي فيرون الأيقونية

تم تقديم سيارة Veyron Grand Sport Sang Bleu هذه في بيبل بيتش في عام 2009. وتتميز عن جميع سيارات فيرون الأخرى بفضل مزيج من ألياف الكربون باللون الأزرق الملكي عبر غطاء المحرك والقسم الخلفي بينما تم تصنيع الرفارف وألواح الأبواب من الألومنيوم المصقول.

 

عرضت بوجاتي سيارة فيرون في البداية في Concept Lawn في Pebble Beach، وبعد أسبوع مونتيري للسيارات، استخدمتها في عدد من الأحداث الترويجية الأخرى، بما في ذلك عرض خاص في معرض فرانكفورت للسيارات. وانتقلت السيارة لمرة واحدة إلى مالكها الخاص الأول في عام 2011 قبل أن يستحوذ عليها المرسل الحالي في عام 2013.

الوحيدة في العالم.. ظهور خاص لسيارة بوجاتي فيرون الأيقونية

على مدى العقد الماضي، تم عرض السيارة الخارقة في العديد من الأحداث في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، وفي سبتمبر من العام الماضي، خضعت لخدمة كبيرة من خلال شركة Braman Motors في ميامي، فلوريدا. لقد تم قيادتها لمسافة 2793 ميلاً (4494 كم) فقط منذ أن كانت جديدة ولا تزال ترتدي إطارات ميشلان الأصلية في المصنع.

الوحيدة في العالم.. ظهور خاص لسيارة بوجاتي فيرون الأيقونية

يأتي الجزء الداخلي للسيارة مذهل تمامًا مثل الجزء الخارجي، ويهيمن عليه الجلد ذو اللون الداكن مع لمسات من الألومنيوم المصقول وإدخالات من ألياف الكربون باللون الأزرق الملكي عبر لوحة القيادة. كما تحتوي أيضًا على لوحات خاصة على عتباتها مكتوب عليها "Centenaire 2009 Pebble Beach" ويبدو أنها قد تم الاعتناء بها جيدًا على مدار الـ 14 عامًا الماضية.

الوحيدة في العالم.. ظهور خاص لسيارة بوجاتي فيرون الأيقونية

في حين أن  بوجاتي فيرون هي أيقونة مطلقة، فقد تراوحت أسعار الطرازات المستعملة بين مليون دولار ومليوني دولار خلال معظم العقد الماضي، ولكن بالنظر إلى مصدر هذا المثال، فلن نتفاجأ برؤية قيمته تزداد خلال المستقبل، ومن المتوقع أن تباع سيارة فيرون 16.4 Grand Sport Sang Bleu بمبلغ يتراوح بين 1.7 مليون دولار ومليوني دولار.

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