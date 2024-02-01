سعر نيسان باترول 2024 في السعودية

تعتبر السيارة نيسان باترول موديل 2024 أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم وخاصة في السوق السعودي.

نيسان باترول موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان باترول موديل 2024

تعتمد السيارة نيسان باترول موديل 2024 على محرك سداسي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة.

نيسان باترول موديل 2024

ويمكن للسيارة نيسان باترول موديل 2024 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، بينما يتقصل هذا الفارق إلى 7.3 ثانية مع محرك اخر بقوة 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 5600 سي سي، 8 سلندر.

زودت السيارة نيسان باترول موديل 2024 بمحرك اخر للفئة عالية التجهيز من النسخة نيسمو، والتي تعتمد على محرك سعة 5600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 428 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 560 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.5 ثانية.

نيسان باترول موديل 2024

أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2024

نيسان باترول موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة قدرها 212,076 ريال

نيسان باترول موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة قدرها 244,442 ريال

نيسان باترول موديل 2024 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 270,550 ريال

نيسان باترول موديل 2024 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 323,122 ريال

نيسان باترول موديل 2024 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 413,762 ريال