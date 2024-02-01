باحث يحصل على الدكتوراه عن احتفالات القديسة دميانة وتوظيفها سياحياً بتقنية الواقع المعزز

حصل الباحث عماد سعيد محمد عشماوي، عضو المكتب الفنى لوزير السياحة والآثار، على درجة الدكتوراه في السياحة، من كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، وذلك عن رسالته التي حملت عنوان "احتفالات القديسة دميانة بمصر وتعظيم تأثيرها السياحي عن طريق تقنية الواقع المعزز.. دراسة حالة دير القديسة دميانة بمدينة المنصورة دراسة حضارية سياحية".

وقد جمعت الدراسة بين الجانب الأثرى والسياحى، حيث ناقشت أهمية احتفالات القديسة دميانة، باعتبارها أحد أهم مُقومات التراث الثقافى اللامادى بمصر، والتى تتضمن مظاهر وممارسات دينية وثقافية وفنية وإجتماعية وترفيهية وإقتصادية تُمثل نتاجا لتراكم ثقافى وحضارى خلفته الحقب التاريخية المتعاقية التى شهدتها مصر، عاكسةً السمات المميزة للشخصية المصرية. وتكمن اهمية الدراسة كونها أول دراسة من نوعها تقدم خطة متكاملة لتعظيم التأثير السياحى لهذه الاحتفالات من خلال تطبيقات تقنية الواقع المعزز.

وقد ضمت لجنة المناقشة والحكم كلاً من: الدكتور عزت زكي حامد قادوس، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، رئيساً ومناقشاً، والدكتورة سماح عبد الرحمن محمود، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، مشرفاً، والدكتورة سوزان بكري حسن، أستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، مناقشاً، والدكتور يسري عزت حسين عبد الواحد، أستاذ بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، مشرفاً، والدكتور حسين عبد الوهاب عبد الراضي، أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، مشرفاً.