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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته حول المنح التنافسية المقدمة من التشيك للعام الدراسي 2024

طلاب
طلاب

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه، مدة كل منها عام، ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات “الهندسة –  العلوم الأساسية –  الفيزياء النظرية والتطبيقية –  اللغة التشيكية وآدابها”.

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وأوضحت الوزارة أن شروط التقدم للمنحة هي:

أولا: لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه

أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد  –  الهيئات –  المراكز البحثية.

- ألا تزيد سن المتقدم لجمع المادة العلمية للدكتوراه على 35 سنة في تاريخ بدء الإعلان.

- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو باحثا مساعدا أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.

- ألا تزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن على ثلاث سنوات  (عند التقدم للمنحة).

ثانيا: للمهمات العلمية

- أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد  –  الهيئات –  المراكز البحثية.

- ألا تزيد سنه على 40 عاما للمدرس، و50 عاما للأستاذ المساعد، و55 عاما للأستاذ كحد أقصى في تاريخ بدء الإعلان. 

- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

قطاع الشئون الثقافية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح لجمع المادة العلمية Jobs Education

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