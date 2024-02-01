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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مداهمة أوكار تجار الكيف.. الداخلية تضبط مخدرات بـ31 مليون جنيه

المخدرات
المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان .

وفى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بشن حملات مكثفة بنطاق مديريات أمن (الإسماعيلية – مطروح - سوهاج) استهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى ومروجى المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها عن ضبط (12 عنصر إجرامى) بالإسماعيلية.. وبحوزتهم (250 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 10 كيلو جرام لمخدر الأيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 1000 قرص لعقار التامول المخدر – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الخزائن والطلقات مختلفة الأعيرة - سيارات ودراجات نارية "تستخدم فى الترويج لنشاطهم الإجرامى"). 

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين) بمطروح وبحوزتهما (60 ألف قرص مخدر - 12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتم ضبط (عنصرين إجراميين) بسوهاج وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – طبنجة – 4 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

 وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالى (31 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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