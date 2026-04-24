قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي
في نصف ساعة .. الداخلية تطلق نقلة نوعية بخدمات استخراج تصاريح العمل
يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد
طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد
رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22
بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات
كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني
تنبيه رسمي من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
مش فارقلي .. رد فعل صادم من مسلم على اتهامات طليقته
الهضبة نموذج استثنائي .. محمود ياسين جونيور : أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب
ازدواجية لافتة .. ترامب يغفو مجددا باجتماع بعد سنوات من وصف بايدن بالنعاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشيوخ يناقش نتائج الأولمبياد واستعدادات 2028 بحضور وزير الرياضة الأحد

النائب الحسيني الليثي
النائب الحسيني الليثي
محمد الشعراوي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على إدراج مناقشة عامة مقدمة من النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد المقبل، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة.

سياسات الحكومة حول نتائج الألعاب الأولمبية

وتستهدف المناقشة الوقوف على سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، إلى جانب تقييم مدى جاهزية وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة بقوة في دورة الألعاب الأوليمبية 2028، في ظل تطلعات وطنية نحو تحقيق إنجازات رياضية تليق باسم ومكانة الدولة المصرية.

وأكد النائب الحسيني الليثي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه المناقشة تمثل خطوة جادة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الرياضية، وتعكس إيمانًا حقيقيًا بقدرات الشباب المصري، الذي يمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهله للمنافسة على أعلى المستويات الدولية، إذا ما توافرت له بيئة داعمة قائمة على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة.

وأضاف النائب، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا ببناء الإنسان، ويأتي تمكين الشباب في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن الاستثمار في الرياضة لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية تعزز من أدوات القوة الناعمة وترسّخ الحضور المصري على الساحة الدولية.

مراجعة كافة عناصر المنظومة الرياضية

وأشار إلى أن نتائج الدورة الأوليمبية الماضية، رغم ما تحقق فيها من إنجازات، إلا أنها لا تزال دون الطموحات المرجوة، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لكافة عناصر المنظومة الرياضية، بدءًا من اكتشاف المواهب، مرورًا ببرامج الإعداد والتأهيل، وصولًا إلى تطوير منظومة الإدارة والدعم المؤسسي.

وشدد النائب الحسيني الليثي على أهمية الاستعداد المبكر لأولمبياد 2028، من خلال تبني رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على أسس علمية حديثة، وتستهدف صناعة جيل من الأبطال القادرين على المنافسة الحقيقية على منصات التتويج، وليس مجرد المشاركة.

ومن المقرر أن تتناول المناقشة عددًا من المحاور الحيوية، من أبرزها:   

 •  تقييم نتائج بعثة مصر في الدورة الأوليمبية السابقة

   •    جاهزية وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد 2028

   •    خطط إعداد وتأهيل اللاعبين وفق معايير دولية

   •    تطوير مؤشرات قياس الأداء الرياضي

   •    سياسات اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المراحل العمرية

   •   تعزيز كفاءة المنظومة الرياضية بما يحقق تطلعات الشعب المصري

تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن طموحات الشباب المصري كبيرة ومشروعة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين كافة مؤسسات الدولة، من أجل بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على صناعة الأبطال ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
مسجد
أسعار السيارات
ما هي قهوة البيض؟
المزيد

المزيد