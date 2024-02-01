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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجر سلاح في قبضة الأمن بالدقهلية

المتهم
المتهم

 

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها .

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر)، بالإتجار فى الأسلحة النارية "بدون ترخيص" وإتخاذه من دائرة مركز منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، 5 فرد محلى وعدد من الطلقات- دراجة نارية). 

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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