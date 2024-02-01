سقوط تاجر سلاح في قبضة الأمن بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر)، بالإتجار فى الأسلحة النارية "بدون ترخيص" وإتخاذه من دائرة مركز منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، 5 فرد محلى وعدد من الطلقات- دراجة نارية).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.