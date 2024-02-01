لاعب مفاجأة.. مهيب عبد الهادي يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن صفقة قوية يستعد نادي الزمالك لإبرامها بعد قرار مد القيد من اتحاد الكرة المصري.

وقال مهيب عبدالهادي خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك رغبة كبيرة من إدارة الزمالك في تعزيز صفوف الفريق بشكل كامل بعد حل أزمة القيد نهائيًا.

وأشار إلى أن هذه الصفقة ستكون من العيار الثقيل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن اللاعب المستهدف، مؤكدا :" الإعلان خلال ساعات وسيكون اللاعب بمثابة مفاجأة سارة لجمهور الزمالك".

وفي السطور التالي صفقات الزمالك التي تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية:

صفقات الزمالك الجديدة

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

صفقات الزمالك المرتقبة

لم يكتف الزمالك بالصفقات الماضية، حيث يسعى النادي إلى استغلال مد فترة القيد الشتوية والتعاقد مع المزيد من الصفقات، فضلا عن التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، يسعى الزمالك إلى حسم الصفقات التالية:

1- البرتغالي خوسيه جوميز مديرا فنيا للفريق (اخر تجربة مع تشافيز البرتغالي)

2- البرازيلي فينيسيوس سوزا مهاجم انترناسيونال البرازيلي (تحت السن)

3- فادي فريد مهاجم سموحة

4- مصطفى أشرف لاعب خط وسط بروسيا مونشنجلادباخ الالماني

5- يوسف حسن لاعب بلدية المحلة