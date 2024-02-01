سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج جواز السفر | اعرف المستندات المطلوبة

يسعى الكثير من المواطنين إلى السفر للخارج إما للتنزه أو زيارة العائلة أو للعمل وعليه لابد من وجود جواز السفر حيث إنه الوثيقة الرسمية التي تمنح الحق للمواطن السفر لأي دول أخرى.

ويلزم من أجل الحصول على جواز السفر سداد رسوم استخراج جواز السفر العادي والذي يبلغ 505 جنيهات، ورسوم استخراج جواز السفر المستعجل 755 جنيهًا.

طرق سداد رسوم استخراج جواز السفر

وهناك أكثر من طريقة يمكن للمواطن الاختيار فيما بينها من أجل سداد رسوم استخراج جواز السفر والتي تتضمن مايلي :-

- الدفع نقدًا

- استخدام بطاقة الائتمان أو الخصم

- سداد الرسوم عند تقديم طلب استخراج الجواز في أحد مكاتب الجوازات المصرية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- تتضمن الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها إلى مكتب الجوازات طلب استخراج جواز سفر.

- تقديم صورة شخصية حديثة.

- تقديم شهادة ميلاد حديثة.

- تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- شهادة حسن سير وسلوك، في حالة استخراج جواز سفر لأول مرة.

خطوات تجديد جواز السفر أون لاين



يمكن تجديد جوازات السفر من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية

- الدخول عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

- يتم إنشاء حساب جديد بكلمة سر وبريد إلكتروني.

- ثم بعدها يتم إدخال بيانات الشخص الراغب في استخراج جواز سفر عبر الإنترنت.

- يتم تحديد نوع جواز السفر «جديد، بدل فاقد».

- يتم تسجيل الرقم القومي بدقة للشخص المراد تجديد جواز سفره.

- يتم تحميل الأوراق المطلوبة للتجديد.

- يتم تسجيل وسيلة تواصل سريعة «هاتف محمول، وبريد إلكتروني».

يذكر أن مدة صلاحية تصريح السفر الإلكتروني من 3 أشهر إلى 6 أشهر، حسب الغرض من السفر، كما يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر.

كما يمكن استخراج تصريح سفر إلكتروني، عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع ، وتتولى مسؤولية التجنيد الإلزامي للشباب المصري الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.