وفر وقتك.. خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيا

يعد جواز السفر من المستندات المهمة التى يحتاجها المواطنون كثيرا، وتسهيلا على المسافر أو الراغب فى تجديد جواز السفر، تقدم الحكومة خدماتها عبر الإنترنت فى ظل التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد.

استخراج جواز السفر المميكن

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على جواز السفر اتخاذ مجموعة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تجديد أو استخراج جواز السفر المميكن، والتي تتطلب فقط موبايل أو جهاز كمبيوتر وإنترنت للدخول لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات.

خطوات تجديد جواز السفر اون لاين

ويمكن للمواطن الراغب في تجديد جواز السفر أون لاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتطلب فقط موبايل أو جهاز كمبيوتر وإنترنت للدخول لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات.

- يتم الدخول إلى موقع الإدارة العامة للجوازات.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى تجديد جواز السفر بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل للموقع لإنشاء حساب بكلمة مرور خاصة بالمستخدم.

- ويقوم المواطن فى هذه الخطوة بإدخال البيانات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أون لاين.

- ويطلب فى هذه الخطوة من المواطن الراغب فى استخراج جواز السفر أون لاين إرفاق مجموعة من البيانات الأخرى مثل الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى إدخال صورة شخصية مقاس 4×6 على أن تكون بخلفية بيضاء.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

وتتيح الحكومة للمواطنين الحصول على جواز سفر مستعجل، وذلك من خلال تحضير الأوراق المطلوبة:

- يلزم على المواطن الراغب فى استخراج جواز السفر تقديم صورة شخصية حديثة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة ميلاد حديثة.

- وتشمل أيضا الأوراق المطلوبة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- تقديم شهادة حسن سير وسلوك، في حالة طلب استخراج جواز سفر لأول مرة.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.

- في حالة اجتياز الفحص الأمني، يمكن خلال عدّة ساعات استخراج «جواز سفر مستعجل».

- 4 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل

وتبلغ رسوم استخرج جواز السفر 755 جنيها، ويتم استلامه خلال ساعات من تقديم الأوراق.

وفيما يخص رسوم استخراج جواز سفر العادي تبلغ نحو 505 جنيهات، حيث يمكن سداد الرسوم عبر الدفع الإلكتروني «فيزا» أو التسديد النقدي.