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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر فبراير بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بيان من مديرية الصحة والسكان بخطة القوافل العلاجية الشهرية المجانية والتي تبدأ من 3 : 28 فبراير 2024 بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 8 قرى في 3 مراكز على مستوى المحافظة هي مراكز أسيوط وديروط والقوصية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


وأوضح المحافظ أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

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ووجه اللواء عصام سعد رؤساء الوحدات المحلية والقروية بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه في الكشف على الأهالي والتأكد من تلقي الخدمة وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن القوافل يتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي السبت والأحد 3 و4 فبراير بقرية منقباد بمركز أسيوط تنتقل بعدها لمركز ديروط يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 فبراير بقرية أبو الهدر ثم يومي السبت والأحد 10 و11 فبراير بقرية دشلوط ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فبراير بقرية عواجه وتختتم أعمالها بمركز ديروط يومي السبت والأحد 17 و18 فبراير بقرية مساره بعدها تتوجه القافلة لمركز القوصية وتبدأ أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 فبراير بقرية التتالية ثم يومي السبت والأحد 24 و25 فبراير بقرية نجع علي حسن وتختتم القافلة أعمالها لشهر فبراير بتقديم خدماتها يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 فبراير بقرية بلوط بمركز القوصية.

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