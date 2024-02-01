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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

د. سلامة عمر
د. سلامة عمر

كان رد النبي ﷺ على هذا السؤال: نعم إذا كثر الخبث!  فقد عمت العقوبات لهذا السبب كما قالﷺ في حديث آخر: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقابه" وقال تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

وقولهﷺ إذا كثر الخبث، معناه، عند أكثر أهل العلم: الزنا، وإشاعة قصص الزنا وقذف المحصنات وغيرها..
والإسلام لم يكتف بالنَّهي عن الفواحش وحسب؛ بل جفَّف منابعها، وقطع وسائل انتشارها؛ فحرَّم كل ما يؤدي إلى تهوينها في عيون الناس، وذيوعها وإشاعتها في المجتمعات؛ صيانة لها، وحفاظًا على أمنها وسلامها الأخلاقي والقِيَمي، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}، وقال أيضًا: {وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ}، مشددًا على أنه يجب على كلّ إنسان إذا سمع بوقوع منكر من منكرات أن يحمد الله على السَّلامة، وأن يسأله العافية، وأن يتعظ ويحفظ لسانه، فقد أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب قال‏:‏ "العامل الفاحشة، والذي يشيع بها، في الإثم سواء‏".‏

فقال ﷺ: «وأيُّما رَجُلٍ أشاعَ على رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَلِمَةٍ وهُوَ مِنْها بَرِيءٌ يَشِينُهُ بِها فِي الدُّنْيا كانَ حَقًّا على الله تَعَالَى أنْ يُدْنيَهُ يَوْمَ القيامَةِ فِي النَّارِ حَتَّى يأْتِيَ بِإِنْفاذِ مَا قالَ».

فهل الذي ينجي الأمة هو أن يكونوا من المصلحين الصالحين؟

المانع من نزول العذاب هو الإصلاح لا مجرد الصلاح، فيجب أن يكون الإنسان صالحًا في نفسه مصلحًا لغيره، واعلموا أنه إن لم يكن مصلحًا، فإنه لا يكون صالحاً؛ لأن حقيقة الصلاح وتمامه إنما تكون بالإصلاح، قال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ}. 

نسال الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله تعالى أن يبعد عنّا الفواحش ما ظهر منها وبطن وأن يبعد عنّا وساوس الشيطان وفتن النساء.

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