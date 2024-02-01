كمية ضخمة .. الداخلية تضبط 300 طن سكر تمويني في مخزن بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التموينى بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخله على (300 طن سكر تموينى – 73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.