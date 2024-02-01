عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومؤسسة التمويل الدولية يستضيفان ندوة انتقال الطاقة بأفريقيا

صدى البلد

شارك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومؤسسة التمويل الدولية والشركة القانونية وايت آند كيس في استضافة ندوة لمدة يوم واحد لمناقشة "انتقال الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا".

حضر الندوة حوالي 150 مشاركًا من المؤسسات المالية الرئيسية ورعاة المشاريع والمطورين والشركات الاستشارية في جميع أنحاء أفريقيا.

كان أفريكسيم بنك في طليعة عملية وضع افريقيا في مسار انتقال عادل للطاقة يسمح للقارة بالالتزام بتحديد مزيج الطاقة الأمثل، وتحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة، والانتقال، والوقود الأحفوري، من أجل تلبية متطلباتها من الطاقة بشكل مستدام.

وفي كلمته الرئيسية، علق السيد هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري العالمي في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: " أن أفريقيا تتمتع بميزة فريدة تتمثل في قدرتها على التعلم من الماضي ومتابعة شكل مستدام من النمو منذ البداية. يمثل الانتقال العادل للطاقة فرصة فريدة للقارة لتجاوز التقنيات والممارسات القديمة، وبناء بنية تحتية وقادرة على الصمود واعتماد حلول مبتكرة تفضي إلى تنميتها الاقتصادية مع التخفيف من آثار تغير المناخ أيضًا ".

وقال وليد لبادي، المستشار العام المساعد لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: " أن أفريقيا تمر بتحول كبير نحو بناء اقتصاد أخضر تغذيه الطاقة المتجددة وممارسات أكثر استدامة". مضيفا أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بتعزيز أجندة التكيف مع تغير المناخ من خلال دعم القطاع الخاص والحكومات في أفريقيا لتسريع الانتقال إلى نمو اقتصادي منخفض الكربون وقادر على الصمود، وإنشاء مشاريع قابلة للاستثمار، وتحديد فرص الحد من المخاطر، وتعبئة رأس المال الخاص والمؤسسي على نطاق واسع".


تدعم مؤسسة التمويل الدولية شركات الأسواق الناشئة للوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه للتحول المناخي من خلال بناء القدرات، ووضع المعايير العالمية، وتوليد مجموعة من المشاريع القابلة للاستثمار، وتقاسم مخاطر الاستثمار، وإنشاء آليات الاستثمار.

تضمنت الندوة حلقتي نقاش وثلاث ورش عمل تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة التي تمكنهم من التعامل مع القضايا المتعلقة بانتقال الطاقة في أفريقيا.

بحثت حلقة النقاش الأولى، حول الانتقال العادل للطاقة، النهج العالمي لانتقال الطاقة، ونهج مؤسسات تمويل التنمية غير التقليدية لدعم الحلول المبتكرة، وكيف يمكن لمؤسسات تمويل التنمية أن تعمل بشكل أكثر تعاونًا لدعم تطوير احتياطيات الغاز لتزويد القارة بالطاقة، وتمويل الشركات الصغيرة والقابلة للتطوير، من بين أمور أخرى.

وركزت حلقة النقاش الثانية، حول البنية التحتية، على البنية التحتية عبر الحدود كعوامل أساسية لإطلاق التجارة البينية الأفريقية واستعرضت تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من حيث زيادة وتيرة تطوير البنية التحتية ذات الصلة.

وتناولت إحدى ورش العمل دور الغاز في انتقال الطاقة في أفريقيا، في حين غطت ورش العمل الأخرى صناعة الطاقة ودور التكنولوجيا التخريبية في النهوض بتطوير البنية التحتية.

وايت آند كيس هي شركة محاماة عالمية لديها مكاتب منذ فترة طويلة في الأسواق المهمة اليوم تفتخر الشركة بخبرتها الميدانية وتكاملها عبر الحدود.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

نشرت الفسق والفجور .. تطورات مثيرة فى قضية الراقصة حورية

ترشيحاتنا

مصدر: مصر تعكف على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة

نصف كيلو ذهب و157 ألف دولار .. الداخلية تواصل استهداف أباطرة العملة

مصدر : مخطط التنمية العمرانية لمصر حدد ضرورة إنشاء مدن جيل رابع

تصل لـ5 ملايين جنيه.. احذر 5 أفعال تعرضك لغرامة بشأن الطقس

كمية ضخمة .. الداخلية تضبط 300 طن سكر تمويني في مخزن بأسيوط

تسعير عشوائي| تحذير من نشأة سوق سوداء للذهب.. وقرار عاجل بشأن البيع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

فيديو

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ