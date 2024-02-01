البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومؤسسة التمويل الدولية يستضيفان ندوة انتقال الطاقة بأفريقيا

شارك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومؤسسة التمويل الدولية والشركة القانونية وايت آند كيس في استضافة ندوة لمدة يوم واحد لمناقشة "انتقال الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا".

حضر الندوة حوالي 150 مشاركًا من المؤسسات المالية الرئيسية ورعاة المشاريع والمطورين والشركات الاستشارية في جميع أنحاء أفريقيا.

كان أفريكسيم بنك في طليعة عملية وضع افريقيا في مسار انتقال عادل للطاقة يسمح للقارة بالالتزام بتحديد مزيج الطاقة الأمثل، وتحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة، والانتقال، والوقود الأحفوري، من أجل تلبية متطلباتها من الطاقة بشكل مستدام.

وفي كلمته الرئيسية، علق السيد هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري العالمي في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: " أن أفريقيا تتمتع بميزة فريدة تتمثل في قدرتها على التعلم من الماضي ومتابعة شكل مستدام من النمو منذ البداية. يمثل الانتقال العادل للطاقة فرصة فريدة للقارة لتجاوز التقنيات والممارسات القديمة، وبناء بنية تحتية وقادرة على الصمود واعتماد حلول مبتكرة تفضي إلى تنميتها الاقتصادية مع التخفيف من آثار تغير المناخ أيضًا ".

وقال وليد لبادي، المستشار العام المساعد لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: " أن أفريقيا تمر بتحول كبير نحو بناء اقتصاد أخضر تغذيه الطاقة المتجددة وممارسات أكثر استدامة". مضيفا أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بتعزيز أجندة التكيف مع تغير المناخ من خلال دعم القطاع الخاص والحكومات في أفريقيا لتسريع الانتقال إلى نمو اقتصادي منخفض الكربون وقادر على الصمود، وإنشاء مشاريع قابلة للاستثمار، وتحديد فرص الحد من المخاطر، وتعبئة رأس المال الخاص والمؤسسي على نطاق واسع".



تدعم مؤسسة التمويل الدولية شركات الأسواق الناشئة للوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه للتحول المناخي من خلال بناء القدرات، ووضع المعايير العالمية، وتوليد مجموعة من المشاريع القابلة للاستثمار، وتقاسم مخاطر الاستثمار، وإنشاء آليات الاستثمار.

تضمنت الندوة حلقتي نقاش وثلاث ورش عمل تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة التي تمكنهم من التعامل مع القضايا المتعلقة بانتقال الطاقة في أفريقيا.

بحثت حلقة النقاش الأولى، حول الانتقال العادل للطاقة، النهج العالمي لانتقال الطاقة، ونهج مؤسسات تمويل التنمية غير التقليدية لدعم الحلول المبتكرة، وكيف يمكن لمؤسسات تمويل التنمية أن تعمل بشكل أكثر تعاونًا لدعم تطوير احتياطيات الغاز لتزويد القارة بالطاقة، وتمويل الشركات الصغيرة والقابلة للتطوير، من بين أمور أخرى.

وركزت حلقة النقاش الثانية، حول البنية التحتية، على البنية التحتية عبر الحدود كعوامل أساسية لإطلاق التجارة البينية الأفريقية واستعرضت تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من حيث زيادة وتيرة تطوير البنية التحتية ذات الصلة.

وتناولت إحدى ورش العمل دور الغاز في انتقال الطاقة في أفريقيا، في حين غطت ورش العمل الأخرى صناعة الطاقة ودور التكنولوجيا التخريبية في النهوض بتطوير البنية التحتية.

وايت آند كيس هي شركة محاماة عالمية لديها مكاتب منذ فترة طويلة في الأسواق المهمة اليوم تفتخر الشركة بخبرتها الميدانية وتكاملها عبر الحدود.