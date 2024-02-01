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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح عدة مشروعات بنادي الصفوة

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة، اليوم، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية افتتاح وتفقد العديد من المنشآت الرياضية بنادي الصفوة بالعاشر من رمضان.

ومن ضمنها افتتاح حمام سباحة أولمبي، وافتتاح صالة للجمباز وقام فريق النادى  بعمل استعراض رياضي امام الوزير والمحافظ  كما تفقدا صالة للألعاب القتالية والتي ضمت العاب الجودو والتايكوندو والكاراتية والكيك بوكسينج والكونغ فو والتي شهدت  تواجد للمنضمين بالمشروع القومي بالموهبة والتابع  لوزارة الشباب والرياضة داخل الصالة بنادى الصفوة للتدريب بها  ، كما التقي وزير الشباب والرياضة بلاعبي المشروع القومى  للموهبة والبطل الاولمبي لكرة السلة.

 

كما تضمنت الجولة تفقد حديقة النباتات النادرة كما تفقد وزير الرياضة صالة تنس الطاولة كما شاهد صبحي ومحافظ الشرقية  مباراة لكرة السلة بين فريقي نادى الصفوة و مجموعة من مشروع Her world كما حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على استمرار وسير العمل بمشروع كابيتانو مصر وفى ختام جولته بنادي الصفوة شهد وزير الرياضة ختام تصفيات مونديال حياة كريمة والتى جمعت بين فريقي مركز شباب الفولى ومركز شباب المناجاة . 


واشاد وزير الرياضة بالطفرة الإنشائية الرياضية المتواجدة بالنادى برئاسة المهندس عادل اسماعيل ومجلس الإدارة ، وعلى عملهم المتميز فى تطوير النادي، بالاضافة الى تنوع الخدمات الاجتماعية التى يقدمها النادى للأعضاء.


وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تولى اهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات، موضحا أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تطورت بشكل كبير وملموس أدى الى تنظيم مصر للعديد من البطولات على المستوي الدولى والقاري .

فيما أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة ولا تألوا جهدا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعالة لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تماماً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان.

وأشار محافظ الشرقية الي أهميه ممارسة الرياضة باعتبارها تساهم في بناء أجسام و عقول الشباب وتعد إحدى الوسائل الهامه لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع  على المجتمع،  مؤكدا علي ضرورة استمرار رعاية النشء الصغير  واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والاستفادة منها في المجالات التنموية 

 

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