الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

لدينا تأكيد إيجابي من حماس..

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري، أن "إسرائيل" وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي ونحن بانتظار رد حركة حماس عليه.

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا: أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة والعمل ما زال جاريا على بعض التفاصيل.

وأضاف الأنصاري: علينا الدفع قدما وبشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وتابع المسئول القطري: كلا الطرفين اتفق على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع.

وأتم الأنصاري تصريحاته قائلا : الطرفان اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود للهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع.