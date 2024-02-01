إعلام فلسطيني : متوقع زيارة وفد من حركة حماس إلى مصر قريبا

نقلت فضائية الأقصى عن مصدر داخل حركة المقاومة الفلسطينية حماس قوله بأنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد زيارة وفد الحركة إلى مصر.

وتوقع المصدر أن تتم الزيارة خلال الأيام القريبة القادمة.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري قد أكد ان "إسرائيل" وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس.

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري ان اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي ونحن بانتظار رد حركة حماس عليه

واضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا : أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة والعمل ما زال جاريا على بعض التفاصيل

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: علينا الدفع قدما وبشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة

وأردف المسؤول القطري : كلا الطرفين اتفق على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع

وأتم الأنصاري تصريحاته قائلا : الطرفان اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود للهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع