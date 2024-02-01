حماس : لا يمكن الحديث عن التوصل لاتفاق مع إسرائيل حتى اللحظة



أكد القيادي في حماس أسامة حمدان انه لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة، مضيفا " وما زلنا في البدايات.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري أكد ان "إسرائيل" وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري علي ان اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي ونحن بانتظار رد حركة حماس عليه.

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا : أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة والعمل ما زال جاريا على بعض التفاصيل

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: علينا الدفع قدما وبشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة

وتابع المسؤول القطري : كلا الطرفين اتفق على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع

وأتم الأنصاري تصريحاته قائلا : الطرفان اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود للهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع