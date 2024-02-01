عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف رابط نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنهت كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤  وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للاستعداد لإعلان النتائج للطلاب بأقرب وقت فور انتهاء عملية التصحيح بالكليات.


وكشفت إدارة جامعة حلوان أن كافة الكليات تتابع أعمال تصحيح الامتحانات، وقد بدأت أعمال التصحيح من اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول لرصد الدرجات لحظة بلحظة لإعلان نتائج الامتحانات فى أقرب وقت.

 

كما كشفت إدارة جامعة حلوان أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور ظهورها  عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “ بوابة نتائج جامعة كليات حلوان”   عبر الرابط التالي:  ‏http://app1.helwan.edu.eg/

ويمكن لطلاب جامعة حلوان معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة و اختيار الكلية  و تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس و اسم الطالب .

ونوهت جامعة حلوان على الطلاب بكافة الكليات بضرورة سداد مصروفات الجامعة قبل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لتجنب حجبها . 

 

وقد استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم الممثل التجاري بالسفارة و الدكتور نبيل نصر المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.


جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم  والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، الدكتور رشا الرفاعي عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب شؤون الوافدين.
 

واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا، و قد تمت مناقشة أوضاع الطلاب التشاديين في الجامعة، كذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.

Jobs Education إدارة جامعة حلوان اعلان نتائج الامتحانات الأعلى للجامعات اعمال التصحيح التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الدكتور هاشم.. ظافر العابدين يتحدث عن شخصيته بفيلم أنف وثلاث عيون

اخبار مصر| تعيين نواب لرؤساء محاكم.. تحرك أسعار الدواجن وإجراءات للسيطرة على سوق اللحوم قبل رمضان

بسبب الأرباح.. ضبط المتهمين بالاعتداء على صاحبة قناة طبخ عبر اليوتيوب

متحدث النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» رأيه في تعديل قانون الإجراءات الجنائية

صبا مبارك تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم أنف وثلاث عيون

فعل واحد يحل كل المشاكل ويرزقك الله به رزقا عجيبا.. مذكور في سورة نوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء ومكياج صاخب.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

انتبه.. الكرش علامة على نوع سرطان خطير

بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ