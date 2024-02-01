جامعة حلوان تكشف رابط نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب

أنهت كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للاستعداد لإعلان النتائج للطلاب بأقرب وقت فور انتهاء عملية التصحيح بالكليات.



وكشفت إدارة جامعة حلوان أن كافة الكليات تتابع أعمال تصحيح الامتحانات، وقد بدأت أعمال التصحيح من اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول لرصد الدرجات لحظة بلحظة لإعلان نتائج الامتحانات فى أقرب وقت.

كما كشفت إدارة جامعة حلوان أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “ بوابة نتائج جامعة كليات حلوان” عبر الرابط التالي: ‏http://app1.helwan.edu.eg/

ويمكن لطلاب جامعة حلوان معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة و اختيار الكلية و تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس و اسم الطالب .

ونوهت جامعة حلوان على الطلاب بكافة الكليات بضرورة سداد مصروفات الجامعة قبل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لتجنب حجبها .

وقد استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم الممثل التجاري بالسفارة و الدكتور نبيل نصر المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.



جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، الدكتور رشا الرفاعي عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب شؤون الوافدين.



واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا، و قد تمت مناقشة أوضاع الطلاب التشاديين في الجامعة، كذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.