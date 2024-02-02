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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|جامعة حلوان تعلن خطوات سداد المصروفات الدراسية الكترونيا للطلاب...البحث العلمي تكشف تفاصيل التقديم لقبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة حلوان تعلن خطوات سداد المصروفات الدراسية الكترونيا للطلاب
فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤  عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.


البحث العلمي تكشف تفاصيل التقديم لقبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)، مشيرا إلى أن التعاون يأتي في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية.

التعليم العالي تعلن امتيازات برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج  Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية.


كلية الآثار جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية مع بداية الأسبوع
أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، أن مركز صيانة الآثار والمباني التاريخية ومقتنيات المتاحف ينظم عدد من الدورات التدريبية

 

جامعة الجلالة تعلن عن إتاحة دراسة تقنية الرسومات المعلوماتية والأنضمام للجيل الجديد من مصممي الجرافيك .. تفاصيل التقديم
اعلنت جامعة الجلالة الأهلية عن برنامج الشهادة المزدوجة في تقنية الرسومات المعلوماتية والذي يؤهل الطالب ليكون خبير في التصميم، ويساعده على اكتساب مهارات في تصميم المواقع الإلكترونية، والطباعة والنشر الرقمي، والتصوير وإنتاج الفيديو والرسومات المتحركة والمؤثرات المرئية.
 

حقوق القاهرة: النتائج الآن في مرحلة الرصد والمراجعة
وجهت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، رسالة هامة للطلاب بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

 

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