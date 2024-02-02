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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تكشف تفاصيل التقديم لقبول مقترحات للأعوام (2025 – 2027)

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 


أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)، مشيرا إلى أن التعاون يأتي في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية.

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وأشارت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027):

 

علوم الأرض.
المجالات المتعلقة بعلوم الحياة:
علم الاحياء المجهري
علوم الزراعة والمحاصيل
حماية النبات
تربية الحيوان
المعلوماتية الحيوية.
وأوضحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مدة كل مشروع 36 شهر، متابعة: مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع قدره 450 ألف جنيه، 50% مستهلكات ونشر، و35% تذاكر سفر للباحثين المصريين، و15% نفقات استضافة الباحثين الصينيين في مصر.

رابط التقديم لمقترحات بحثية للأعوام 2025 – 2027

أكدت أكاديمية البحث العلمي، أن يتقدم يجب  كلًا من الباحث المصري والباحث الصيني بالمقترح البحثي فى نفس الإطار الزمنى للإعلان كلٍ على الموقع الخاص بجهته، متابعة: على  الباحثين الراغبين فى الإشتراك فى البرنامج التسجيل إلكترونيًا على الموقع التالي.
 

أضافت الأكاديمية، أنه لن يتم قبول أي أوراق ترد بغير الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه، مؤكدا علي ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم وتوقيع الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والصيني.

ونوهت البحث العلمي، بأن آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 31 مارس 2024، مشيرة إلى الاعلان عن المقترحات البحثية التي تم قبولها على موقع الأكاديمية وسيتم إبلاغ المقبول مقترحاتهم على البريد الالكتروني المذكور فى المقترح.

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