عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة: النتائج الآن في مرحلة الرصد والمراجعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 


وجهت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، رسالة هامة للطلاب بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، اعزؤونا طلاب القسم العربي الكرام لا داعي للقلق والاستعجال بشأن النتيجة فالنتائج الآن في مرحلة الرصد والمراجعة استعداد للبدء في إعلانها من اليوم بشكل تدريجي .

و أضافت كلية الحقوق ، بدأت عملية التصحيح والرصد بشكل مباشرة فور الانتهاء من أداء كل امتحان وذلك من أجل سرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها على موقع الكلية ، وشهدت المؤشرات الأولية لنتائج الامتحانات في المواد التي يجرى تصحيحها نسب نجاح جيدة حيث جاءت العينة العشوائية في مستوى جيد مع مستوى الامتحانات ونؤكد على أن عملية الرصد والتصحيح تتم بعناية وتركيز شديد من أجل نتائج مرضية للجميع.

txt

الخشت : فلسفة الدين المجال المعرفي العلمي القائم على الفحص العقلي للمعتقدات

txt

الخشت: جامعة القاهرة أصبحت واحدة من الجيل الرابع واستطاعت تجديد نفسها

txt

الخشت يقدم "روشتة" علمية لتحقيق السلام عبر آليات مختلفة.. تفاصيل

txt

الخشت يتفقد لجان الامتحانات ببرامج جامعة القاهرة الدولية المجراة لأول مرة

txt

«إعلام القاهرة» توجّه تعليمات مهمة لدفعة 2023 | تفاصيل

txt

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يصدر تعليمات هامة .. تفاصيل

txt

رابط أرقام جلوس امتحانات كلية الآداب جامعة عين شمس 2023-2024

txt

الخشت: جامعة القاهرة تواصل تأسيس خطاب ديني جديد يواجه الأفكار الظلامية

txt

فتح باب القبول للطلاب الجدد بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة في 30 ديسمبر

txt

مع اقتراب الامتحانات .. جامعة القاهرة الدولية تستمر بالنشاط الدراسى

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات بالعالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 الف جامعة بالتصنيف وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز ٤٩٩ عالمياً بتصنيف يناير ٢٠٢٤ وذلك بتقدم ٢٢٥ مركزا عن موقع الجامعة بنفس التصنيف عام 2017، موضحا أن الجامعات استطاعت التقدم بخطوات ثابتة بالتصنيف حيث جاء التطور والنمو مستمر منذ 2017 حيث كان ترتيب جامعة القاهرة 724 عالميا وفى يناير 2020 تطور إلى 668 والآن في يناير 2024 أصبح 499، بنسبة نمو وصلت إلى 38% خلال هذه الفترة وكذلك نمت الاستشهادات المرجعية للبحوث العالمية لجامعة القاهرة في هذه الفترة إلى أكثر من 200%.

وأكد الدكتور الخشت، على أن ترتيب جامعة القاهرة ضمن الجامعات العالمية في تصنيف ويبومتركس الإسباني جاء بعد أن وصلت نسبة استشهادات  البحوث العالمية لجامعة القاهرة إلى ستمائة و١٤٤ ألفا و٥٤ استشهادا خلال ٦ شهور فقط، وهذا التطور ساهم في تقدم الجامعة 22 مركزا عن أخر تصنيف منذ ٦ شهور، و٤٣ مركزا عن تصنيف يناير ٢٠٢٣ حيث كانت الجامعة في المركز 542 عالميا وبنسبة نمو قدرها 8%.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

الخشت : فلسفة الدين المجال المعرفي العلمي القائم على الفحص العقلي للمعتقدات

الخشت: جامعة القاهرة أصبحت واحدة من الجيل الرابع واستطاعت تجديد نفسها

الخشت يقدم "روشتة" علمية لتحقيق السلام عبر آليات مختلفة.. تفاصيل

الخشت يتفقد لجان الامتحانات ببرامج جامعة القاهرة الدولية المجراة لأول مرة

«إعلام القاهرة» توجّه تعليمات مهمة لدفعة 2023 | تفاصيل

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يصدر تعليمات هامة .. تفاصيل

رابط أرقام جلوس امتحانات كلية الآداب جامعة عين شمس 2023-2024

الخشت: جامعة القاهرة تواصل تأسيس خطاب ديني جديد يواجه الأفكار الظلامية

ترشيحاتنا

الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الثانية.. أمين الفتوى يجيب

رحلات عمرة وسياحة وتنقل بين المحافظات.. شركة السوبرجيت تقدم أعلى مستويات الخدمة

أمطار وثلوج .. 4 أكلات تساعدك على التدفئة

أوبك+ ستنظر في التخفيضات الطوعية أوائل مارس

أول إنسان يحصل على الشريحة الدماغية.. هذا ما حدث له؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

الأول أنهي حياة طفليه والثاني أمه..تعرف على نهاية شابين صينيين تصدرا الترند

لسبب ولا أغرب حظر الاستحمام في إحدى الدول..تفاصيل

هاف ستوماك .. أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ