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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يتفقد لجان الامتحانات ببرامج جامعة القاهرة الدولية المجراة لأول مرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 

أجرى الدكتور محمد الخشت، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024 بجامعة القاهرة الدولية، وفقًا لجداول كل برنامج، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة بجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة رحاب محمود منسق برنامج اللغة الصينية.

واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

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واستمع الدكتور الخشت، خلال جولته، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالتوازي مع عقد الامتحانات ليتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية.

رئيس جامعة القاهرة

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الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الدكتور محمد الخشت امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام

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