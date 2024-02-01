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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمجلس الأمن.. الجزائر تقدم مشروع قانون لوقف إطلاق النار في غزة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل الإعلام أن الجزائر عرضت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف فوري لاطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وكان مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع قد شدد في وقت سابق علي ضرورة تطبيق ماصدر من محكمة العدل الدولية بشأن الحرب علي غزة، حيث قال: “نطق لسان العدالة بحكمه وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية”.

وأضاف المسؤول الجزائري: هذه المحكمة التي قضت بأنه يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين.

وتابع: ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأتم: هذا هو حكم محكمة العدل الدولية، وهو أمر يحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار وعلى مجلس الأمن أن يتخذ، فورا ودون تأخير، كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

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